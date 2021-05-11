Глушенков - об удалении в матче «Химок» со «Спартаком»: Это эмоции, не хотел грубости

Полузащитник «Химок» отреагировал на странице в инстаграме на свое удаление в матче 29-го тура против «Спартака» (1:2).

«Это футбол, это эмоции, не хотел грубости», - написал футболист в сториз.

На 37-й минуте Глушенков получил прямую красную карточку за грубую игру против игрока «Спартака» Айртона.

Отметим, что 21-летний хавбек выступает за «Химки» выступает на правах аренды, но при этом принадлежит красно-белым.

Подмосковный клуб с 44 очками располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.