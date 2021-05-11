«Барселона» и Депай возобновили переговоры

«Барселона» возобновила переговоры с нападающим «Лиона» Мемфиса Депая о возможном переходе нидерландца в каталонский клуб.

Как сообщает в твиттере журналист Фабрицио Романо, стороны контактировали еще в январе. Решение вопроса зависит от того, останется ли главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в команде на следующий сезон.

Отмечается, что наставник и футболист хотят поработать в одном клубе. Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний форвард присматривает жилье в Барселоне.

В текущем сезоне Депай провел за «Лион» 38 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал десять голевых передач.