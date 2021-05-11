Витория приедет в «Спартак» с четырьмя помощниками

Будущий главный тренер московского «Спартака» Руй Витория привезет с собой в клуб четырех помощников: тренера вратарей, помощника тренера, аналитика и физиотерапевта, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее португальское издание O Jogo утверждало, что Витория очень близок к подписанию контракта со «Спартаком». По информации источника, стороны обсуждали срок соглашения – два или три года, а также некоторые незначительные моменты. В частности, Витория просил, чтобы в тренерском штабе было восемь или девять человек, однако руководство красно-белых не было согласно с такой большой численностью.

Добавим, что 51-летний португалец более всего известен по работе в «Бенфике», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, и по разу Кубок страны и Кубок лиги.

В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона.