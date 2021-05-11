Мбаппе включен в предварительную заявку олимпийской сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции на Олимпиаду в Токио, сообщает L'Equipe.

В общей сложности в список включено 85 игроков. Вместе с тем вероятность участия 22-летнего футболиста в олимпийском турнире достаточно мала. Интервал между Евро-2021, в котором Мбаппе сыграет гарантированно, и крупнейшим стартом четырехлетия составляет всего десять дней.

Напомним, что в активе Мбаппе в этом сезоне 37 забитых мячей и пять ассистов в 43 играх за парижский клуб.