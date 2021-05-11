Иньеста продлил контракт «Виссел Кобе» до 2023 года

ФК «Виссел Кобе» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с испанским полузащитником Андресом Иньестой.

Новое соглашение с футболистом, которому сегодня 11 мая исполнилось 37 лет, рассчитано до 31 января 2023 года.

Иньеста пропустил начало чемпионата Японии 2021 года из-за травмы подколенного сухожилия и пока на его счету лишь три матча в текущем сезоне.

В прошлом году команда, за которую выступает бывший капитан «Барселоны», заняла лишь 14-е место в джей-лиге, а в данный момент идет пятой, набрав 23 очка в 13 встречах.