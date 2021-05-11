Глушенков рассказал, почему отпраздновал гол в ворота «Спартака» вместе с Глушаковым

Нападающий «Химок» Максим Глушенков объяснил, почему после своего гола в ворота красно-белых он подбежал к скамейке запасных, чтобы отпраздновать успех с бывшим капитаном спартаковцев Денисом Глушаковым.

«Мы просто в раздевалке договорились, что если я забью, то подбегу к нему», – приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матче 29-го тура «Спартак» одержал волевую победу над «Химками» (2:1). Глушенков вывел свою команду вперед на 27-й минуте, а на 37-й получил красную карточку за грубую игру против Айртона и покинул поле. До 54-й минуты подмосковный клуб вел в счете, однако затем «Спартак» забил два мяча и выиграл, гарантировав себе медали РПЛ.

Добавим, что 21-летний Глушенков выступает за «Химки» на правах аренды, но при этом принадлежит красно-белым.