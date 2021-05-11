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11 мая 10:32
автор: Евгений Лиманский

Тренер «Фиорентины» Якини: Надеемся, Кокорин вернется в строй на финише сезона

Последний матч в составе «фиалок» россиянин провел против «Ромы» (1:2) в рамках 25-го тура чемпионата Италии, в котором получил травму бедра.

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии форварда Александра Кокорина, который в начале мая возобновил тренировки в общей группе.

«Кокорин не так давно возобновил тренировки с командой. Он только что восстановился после мышечной травмы. Ему нужно выходить на максимум своих возможностей в психологическом плане. Надеемся, что он примет участие в заключительных играх сезона», – цитирует наставника пресс-служба «Фиорентины».

Напомним, за все время в стане «фиалок» 30-летний нападающий, купленный в конце января у «Спартака», провел три матча, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Кокорина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, а сумма сделки составила € 4,5 млн.

Добавим, что «Фиорентине» осталось провести в серии А три матча.

источник: ФК «Фиорентина»
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