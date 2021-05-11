Мирон Маркевич: Неприятно поразило огромное отставание «Шахтера» от киевского «Динамо»

Бывший главный тренер сборной Украины, «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич прокомментировал провал «Шахтера» в сезоне-2020/21.

Оранжево-черные впервые с 2016 года не смогли завоевать чемпионский титул. Под руководством бывшего тренера донецкого клуба Мирчи Луческу золотые медали завоевало киевское «Динамо».

«Среди «горняков» не оказалось лидера, который бы в трудную минуту повел за собой, – цитирует Маркевича «Метарейтинг Украина». – Неприятно поразило и огромное отставание «Шахтера» от новоиспеченного чемпиона – «Динамо». Это недопустимо для команды такого уровня. Скорее всего, почивание на лаврах не позволило донетчанам оперативно отреагировать на ускорение киевлян. Это будет им урок на будущее. Я бы не стал во всем обвинять только Луиша Каштру, это коллективная недоработка. Впрочем, в «Шахтере» предостаточно квалифицированных исполнителей и преемнику португальского специалиста не придется комплектовать команду заново. Это, конечно, весомый козырь. С другой стороны, неизвестно, сколько времени понадобится новому рулевому для адаптации к реалиям украинского футбола. Ведь все идет к тому, что «Шахтер» и дальше будет возглавлять иностранец».

Напомним, «Шахтер» занял второе место в чемпионате, отстав от «Динамо» на 11 очков.

Что касается Маркевича, то он в настоящее время занимает должность главы Комитета сборных Украинской ассоциации футбола.