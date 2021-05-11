СМИ: Куман будет уволен по окончании сезона

После завершения нынешнего сезона Рональд Куман покинет должность главного тренера «Барселоны» даже если каталонцы вернут себе чемпионский титул.

Об этом сообщает RT, ссылаясь на информацию телеканала ESPN. По сведениям источника, новое руководство клуба во главе с Жоаном Лапортой считает, что команде не подходит стиль игры, который ставит голландский тренер.

Напомним, за три тура до конца чемпионата сине-гранатовые занимают третье место в примере, отставая на два очка от лидирующего «Атлетико» и уступая «Реалу» по личным встречам.

Сегодня состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Леванте» – «Барселона». Игра в Валенсии начнется в 23:00 по московскому времени.

Добавим, что Куман возглавил «Барселону» 19 августа прошлого года, покинув должность главного тренера сборной Нидерландов.