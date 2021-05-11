ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 19:30 Локомотив Пл 0 Берое 0 П1 1.50 Х 3.90 П2 6.60
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Кадис 0 П1 2.00 Х 3.40 П2 4.10
Англия - Премьер-лига 20:00 Манчестер Юнай 0 Лестер Сити 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.90
Испания - Примера 21:00 Эльче 0 Алавес 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.70
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Удинезе 0 П1 1.31 Х 5.40 П2 11.5
Испания - Примера 23:00 Леванте 0 Барселона 0 П1 13.0 Х 7.50 П2 1.21
11 мая 10:47
автор: Виктор Шарафудинов

СМИ: Куман будет уволен по окончании сезона

Контракт голландца рассчитан до лета 2022 года.

После завершения нынешнего сезона Рональд Куман покинет должность главного тренера «Барселоны» даже если каталонцы вернут себе чемпионский титул.

Об этом сообщает RT, ссылаясь на информацию телеканала ESPN. По сведениям источника, новое руководство клуба во главе с Жоаном Лапортой считает, что команде не подходит стиль игры, который ставит голландский тренер.

Напомним, за три тура до конца чемпионата сине-гранатовые занимают третье место в примере, отставая на два очка от лидирующего «Атлетико» и уступая «Реалу» по личным встречам.

Сегодня состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Леванте» – «Барселона». Игра в Валенсии начнется в 23:00 по московскому времени.

Добавим, что Куман возглавил «Барселону» 19 августа прошлого года, покинув должность главного тренера сборной Нидерландов.

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Заместитель комиссара НХЛ озвучил возможную дату старта плей-офф НХЛОпределились все участники плей-офф НХЛ"Ювентус" рассматривает кандидатуры Зидана и ГаттузоВратарь женской сборной России о ночах любви перед матчамиОбнаженная Николаева запечатлелась в джакузиРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. Фото
Такой Влахович нескоро пустит Кокорина в состав «Фиорентины». Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Все участники Кубка Стэнли определены: Овечкин начнет с «мишек», «Тампа» готовит ударное звено темнокожих
Последнюю путевку в плей-офф НХЛ забрал «Монреаль», теперь осталось определить все пары стартующего 15 мая Кубка Стэнли-2021, среди участников которого хватает россиян.
Криштиану на распутье: ждать Зидана, идти к Неймару или Месси, возвращаться в «МЮ»
Провал «Ювентуса» в игре с «Миланом» (0:3) породил новую волну разговоров о дальнейшей судьбе лидера туринцев Криштиану Роналду.
Россия золотая. Глава 4. Как Малкин штамповал хет-трики на победном ЧМ-2012
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ четвертый – о золоте-2012 в Швеции и Финляндии.
Этот день победы. VAR и штанга принесли россиянину 8 миллионов рублей
Клиент БК "Лига Ставок" 9 мая сорвал огромный куш, сделав ставку на экспресс всего из двух событий.
Орзул досрочно победила Нагучева в «Битве полов». Итоги 9-го раунда
После очередного раунда "Битвы полов" Мария Орзул выигрывает у Романа Нагучева со счетом 6:3, а, значит, уже не упустит итоговую победу. Наши поздравления.
Россия золотая. Глава 3. Как нереальный Ковальчук и непробиваемый Брызгалов привели нас к победе на ЧМ-2009
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ третий – о золоте-2009 в Берне.
Опять англичане атакуют Россию. Финал Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге под угрозой
Решающий матч Лиги чемпионов, запланированный в Стамбуле на 29 мая 2021 года, могут перенести в Англию, утверждает ESPN. И, как ни странно, это затрагивает интересы России.
Россия золотая. Глава 2. Как Овечкин заявился в Кремль в шлепанцах после победы на ЧМ-2008
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ второй – о золоте-2008 в Квебеке.
У сборной России на ЧМ-2021 будет необычный вратарь. Родился в Болгарии, в КХЛ не играл, а в НХЛ попал из Финляндии
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поможет сборной на стартующем 21 мая 2021 года чемпионате мира в Риге.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика