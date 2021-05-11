Рамиз Мамедов: Если «Спартак» упустит второе место, то это будет провалом

Пятикратный чемпион России в составе московского «Спартака», экс-защитник сборной России Рамиз Мамедов прокомментировал игру команды Доминико Тедеско против «Химок» (2:1).

«Как еще оценить игру «Спартака», если он целый тайм провел, имея численное преимущество? Надо было выиграть. У «Химок» не было вариантов, пришлось делать акцент на обороне. Встреча могла завершиться ничьей, но в концовке Ларссон добыл победу. Хорошо, что дожали, но мы еще не знаем, как спартаковцы сыграют в Грозном. Если «Спартак» проиграет, а «Локомотив» выиграет у «Урала», то это будет полный провал для красно-белых. Такой шанс на второе место упускать нельзя», – цитирует Мамедова «МК-Спорт».

Напомним, в матче 29-го тура «Спартак» уступал, однако во втором тайме сумел переломить ход встречи. Александр Соболев реализовал пенальти, а в самой концовке он же выдал голевой пас на Ларссона.

Добавим, что все поединки 30-го тура пройдут 16 мая.