Мюллер может сыграть на чемпионате Европы за сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев собирается вызвать полузащитника мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера на предстоящий чемпионат Европы.

Издание Bild сообщает, что Лев позвонил 31-летнему футболисту, и они обсудили такую возможность.

Расширенный состав сборной Германии на Евро-2020 должен быть объявлен 19 мая.

Напомним, два года назад Лев по собственной инициативе отстранил от выступлений за национальную команду трех чемпионов мира 2014 года: Мюллера, Матса Хуммельса и Жерома Боатенга.

Ранее футболист «Баварии» сыграл за сборную 100 матчей, забив 38 голов и сделав 36 результативных передач. Свою последнюю на данный момент игру за национальную команду Томас провел 19 ноября 2018 года, когда немцы дома сыграли вничью 2:2 с Нидерландами в Лиге наций.