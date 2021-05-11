Максим Деменко: Витория для меня – абсолютная загадка

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможное назначение Руя Витории на пост главного тренера москвичей.

«Для меня Руй Витория – абсолютная загадка. Не знаю, как и по каким критериям руководители находят тренеров… Да, он брал трофеи в Португалии, но ничего выдающегося не выиграл. Возможно, в выборе его кандидатуры сыграло роль то, что он показывал результат с каждым клубом, в котором работал, но лично мне кажется странным, что зарубежному тренеру готовы платить порядка четырех миллионов евро. Я бы предложил остановиться все же на российском специалисте – Курбане Бердыеве, Валерии Карпине… Они проявляли себя в чемпионате России, а это очень важный фактор. С иностранцем должен работать еще и переводчик, зарубежные тренеры приносят новые системы… Сколько раз «Спартак» уже ошибался! Я все-таки сторонник отечественных тренеров, которые знают наш менталитет», – цитирует Деменко «RT на русском» со ссылкой на «Газета.ру».

Напомним, что 51-летний Руй Витория дважды становился чемпионом Португалии с «Бенфикой».