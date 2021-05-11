Денис Бояринцев: Удивило, как «Спартак» провожал Тедеско

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал церемонию прощания столичного клуба с главным тренером Доменико Тедеско.

«В «Спартаке» были тренеры сильнее Тедеско, но их никто так не провожал. Это вообще вошло в моду. Когда фанаты помпезно прощались с Каррерой, то их любовь еще можно было объяснить тем, что «Спартак» впервые за долгое время стал чемпионом. Тедеско отработал неплохо, он может занести этот тренерский отрезок себе в актив. Если команда выйдет в Лигу чемпионов, то это будет положительный результат и Доменико, наверняка, получит от руководства оценку «хорошо». Но меня немного удивитело, что клуб устроил для него такую церемонию. Раньше в «Спартаке» такого не было, хотя там работало много достойных и хороших специалистов», – приводит мнение Бояринцева «Чемпионат».

Напомним, в матче 29-го тура «Спартак» уступал «Химкам», однако во втором тайме сумел переломить ход встречи. Александр Соболев реализовал пенальти, а в самой концовке он же выдал голевой пас на Ларссона, что позволило выиграть 2:1.

Перед заключительным туром в активе красно-белых 56 очков, у идущего на третьем месте «Локомотива» 53 очка.

16 мая «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом», а железнодорожники дома встретятся с «Уралом».