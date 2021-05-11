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11 мая 11:46
автор: Виктор Шарафудинов

Валерий Гладилин: Судьи не хотели специально помочь «Спартаку» в матче «Химками»

Подмосковной команде пришлось с 37-й минуты играть вдесятером в гостях у красно-белых.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что арбитр Владислав Безбородов справедливо удалил полузащитника «Химок» Максима Глушенкова в матче 29-го тура чемпионата России против красно-белых.

Напомним, что 10 мая «Спартак» дома обыграл подмосковную команду с результатов 2:1, пропустив первым. Безбородов показал Глушенкову прямую красную карточку на 37-й минуте при счете 1:0 в пользу «Химок».

«Спартак» победил заслуженно, второй тайм играли лучше, – цитирует Гладилина «Чемпионат». – Матч и планировался тяжелым. «Химки» сейчас в хорошей форме, имели преимущество, возможно, «Спартак» недооценил соперника. После удаления и перестроения во втором тайме с появлением Промеса, преимущество перешло на сторону красно-белых. Все-таки это преимущество было использовано. «Химки» даже вдесятером старались, упирались. Можно сказать, что удача немного повернулась к «Спартаку», но в любом случае, второй тайм они играли лучше.

Что касается судейства, то здесь все просматривает VAR, судья принимает решение под давлением. Думаю, что принятые решения были правильными. И удаление справедливое, зачем надо было отмахиваться ногой, больно тебе или не больно – это удаление. Не было предвзятости, судьи принимали свои решения, никто не хотел специально помочь «Спартаку».

Глушенков забил единственный гол «Химок», а затем был удален за то, что ударил шипами Айртона Лукаса. Отыгрался «Спартак» при помощи пенальти, который был назначен за игру рукой Егора Данилкина. 11-метровый на 53-й минуте реализовал Александр Соболев, а на 89-й после его передачи победный гол команды Доменико Тедеско забил Джордан Ларссон.

источник: Чемпионат.com
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