Комитет по этике рассмотрит высказывания Идову в случае обращения РПЛ или РФС

Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев прокомментировал публикацию, которую сделал в инстаграме игрок «Химок» Брайан Идову.

Напомним, футболист сборной Нигерии после поражения от «Спартака» в 29-м туре чемпионата России написал следующее: «Они не могут, судья поможет!»

«Если руководство лиги или РФС будет обращаться в комитет, то мы рассмотрим высказывание Идову. Пока о санкциях к защитнику «Химок» еще рано говорить», – заявил Андреев в интервью для Sport24.ru

Напомним, что вчера «Химки» в гостях уступили «Спартаку» со счетом 1:2. Подмосковная команда из-за удаления Максима Глушенкова с 37-й минуты играла вдесятером, а отыгрались красно-белые при помощи 11-метрового, который реализовал Александр Соболев.