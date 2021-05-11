В интернете опубликовали видео избиения медиадиректора «Спартака» Фетисова

В интернете появилась запись избиения директора московского «Спартака» по связям с общественностью Андрея Фетисова. Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал «Мутко против».

Напомним, инцидент произошел в Москве на Новокосинской улице. СМИ сообщали, что Фетисов оказался участником конфликта в ресторане. Ему нанесли несколько ударов, и в данный момент медиадиректор красно-белых находится в реанимации.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. В клубе надеются, что преступников удастся найти.