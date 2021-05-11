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11 мая 12:32
автор: Виктор Шарафудинов

Полузащитник «Уфы» Голубев не поддерживает инициативу бойцов MMA запретить концерты Моргенштерна

Александр Шлеменко считает, что рэпер «разлагает детей, которые его слушают».

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев не поддержал инициативу спортсменов, выступающих в смешанных единоборствах, запретить Моргенштерну выступать с концертами на территории России.

«Я спокойно отношусь к этому, – отметил Голубев в интервью RT. – Никогда не говорил: «Давайте не будем его слушать. Он плохой». Не понимаю такого. У каждого свой вкус. Лично мне нравится эта музыка, я ее слушаю. Если кому-то это не по душе – пожалуйста, выбирайте то, что придется по вкусу вам. Но призывать что-то запрещать… Стараюсь держаться в стороне от такого, предпочитаю не скандалить. Я за дружбу».

Напомнить, что в марте бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко заявил, что лично готов добиваться запрета концерта Моргенштерна, если рэпер соберется приехать в Омск.

источник: «RT на русском»
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