Полузащитник «Уфы» Голубев не поддерживает инициативу бойцов MMA запретить концерты Моргенштерна

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев не поддержал инициативу спортсменов, выступающих в смешанных единоборствах, запретить Моргенштерну выступать с концертами на территории России.

«Я спокойно отношусь к этому, – отметил Голубев в интервью RT. – Никогда не говорил: «Давайте не будем его слушать. Он плохой». Не понимаю такого. У каждого свой вкус. Лично мне нравится эта музыка, я ее слушаю. Если кому-то это не по душе – пожалуйста, выбирайте то, что придется по вкусу вам. Но призывать что-то запрещать… Стараюсь держаться в стороне от такого, предпочитаю не скандалить. Я за дружбу».

Напомнить, что в марте бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко заявил, что лично готов добиваться запрета концерта Моргенштерна, если рэпер соберется приехать в Омск.