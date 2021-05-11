СМИ: Все клубы ПФЛ в следующем сезоне вольются в состав ФНЛ

В следующем сезоне все клубы ПФЛ перейдут в состав Футбольной национальной лиги. Российские клубы уже получили соответствующие распоряжения, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники в нескольких командах ПФЛ и ФНЛ.

По информации интернет-портала, Футбольную национальную лигу разделят на два дивизиона. В первом будет 20 команд, во втором выступят клубы-участники нынешней ПФЛ. Последний, в свою очередь, будет разбит на четыре группы. К слову, в таком же формате сейчас разыгрывается первенство ПФЛ.

Добавим, что на сегодняшний день в первой группе Профессиональной футбольной лиги лидирует «Кубань Холдинг», во второй – команда «Олимп-Долгопрудный», в третьей – «Металлург» (Липецк), в четвертой – ФК «Тюмень».