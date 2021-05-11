Роман Широков: Почему Идову не обсуждает, как он сыграл рукой, когда «Химки» забивали «Спартаку»?

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков прокомментировал жалобу защитника «Химок» Брайана Идову по поводу работы арбитров на матче 29-го тура чемпионата России.

10 мая «Химки» в гостях уступили «Спартаку» со счетом 1:2. С 37-й минуты подмосковной команде пришлось играть вдесятером из-за удаления Максим Глушенкова, а красно-белые свой первый гол забили при помощи 11-метрового, который был назначен в начале второго тайма за игру рукой Егора Данилкина.

Идову после игры в интсаграме написал следующее: «Они не могут, судья поможет».

«Я не читал этот пост, – рассказал Широков в интервью для «Спорт-Экспресса». – Им кажется, что их неоправданно удалили. К пенальти какие могут быть вопросы? Почему Идову не обсуждает, как он сыграл рукой при первом голе? Он не говорит о нем, потому что они забили, а когда в их ворота забивают, то это сразу рука. Есть правило — если рука преграждает путь мячу, то это пенальти. Рукой играть нельзя. Идову вообще знает правила игры в футбол? Какие вопросы могут тогда возникать?»