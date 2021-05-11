Несколько ведущих игроков покинут «Интер» в случае ухода Конте

Будущее Антонио Конте в «Интере» остается под вопросом.

Из-за финансовых проблем тренер может покинуть команду, с которой в нынешнем сезоне выиграл чемпионат Италии.

Президент миланского клуба Стивен Чжан обратился к футболистам с просьбой отказаться на два месяца от зарплаты, чтобы помочь преодолеть трудности, возникшие из-за пандемии коронавируса. С Конте Чжан собирается встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить перспективу дальнейшего сотрудничества.

Il Corriere dello Sport утверждает, что в случае ухода нынешнего главного тренера, несколько ключевых футболистов «Интера» также покинут клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне сине-черные досрочно выиграли скудетто впервые с 2010 года. С 2012-го по 2020-й девять раз подряд победителем чемпионата Италии становился «Ювентус».