Президент ПФЛ опроверг информацию о том, что лига прекратит свое существование

Президент ПФЛ Андрей Соколов опроверг сообщения о том, что в ближайшее время лига прекратит свое существование.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футбольную национальную лигу разделят на два дивизиона. В первом будут играть 20 команд, а во втором выступят клубы-участники нынешней ПФЛ.

«ПФЛ прекратит свое существование? Не понимаю, о чем идет речь, – заявил Соколов в интервью для Sport24.ru – Звоните авторам этой новости и у них спрашивайте. В ПФЛ эту тему вообще не обсуждали, все проходит в штатном режиме».

В нынешнем сезоне в ПФЛ играют 64 команды. Участники турнира второго дивизиона разбиты на четыре группы по территориальному принципу.