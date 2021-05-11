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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 19:30 Локомотив Пл 0 Берое 0 П1 1.48 Х 4.10 П2 6.40
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Кадис 0 П1 1.98 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Премьер-лига 20:00 Манчестер Юнай 0 Лестер Сити 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.80
Испания - Примера 21:00 Эльче 0 Алавес 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.70
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Удинезе 0 П1 1.29 Х 5.70 П2 11.5
Испания - Примера 23:00 Леванте 0 Барселона 0 П1 11.5 Х 7.70 П2 1.22
11 мая 13:32
автор: Виктор Шарафудинов

Финал Кубка России и все матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Сегодня в Казани погибли 11 человек.

Официальный сайт Российского футбольного союза сообщил, что финал Кубка России «Локомотив» – «Крылья Советов» и восемь матчей заключительного 30-го чемпионата РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе №175.

Сегодня утром 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в учебном заведении. Экстренные службы сообщают, что число погибших возросло до 11. Среди них – девять детей.

Напомним, финал Кубка России «Локомотив» – «Крылья Советов» пройдет в Нижнем Новгород. Встреча состоится 12 мая и начнется в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что всем восемь игр 30-го тура чемпионата России пройдут в воскресенье, 16 мая.

источник: РФС
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