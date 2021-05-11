Финал Кубка России и все матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Официальный сайт Российского футбольного союза сообщил, что финал Кубка России «Локомотив» – «Крылья Советов» и восемь матчей заключительного 30-го чемпионата РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе №175.

Сегодня утром 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в учебном заведении. Экстренные службы сообщают, что число погибших возросло до 11. Среди них – девять детей.

Напомним, финал Кубка России «Локомотив» – «Крылья Советов» пройдет в Нижнем Новгород. Встреча состоится 12 мая и начнется в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что всем восемь игр 30-го тура чемпионата России пройдут в воскресенье, 16 мая.