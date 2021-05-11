Тренерский штаб сборной России объявил расширенный список футболистов, которые могут сыграть на Евро

Пресс-служба РФС объявила расширенный список игроков, вызванных в сборную России для подготовки к чемпионату Европы.
Отмечается, что тренерский штаб Станислава Черчесова пригласил в национальную команду 30 человек. В окончательную заявку войдут 26 футболистов.
Вратари: Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт–Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит» Санкт–Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все – «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит» Санкт–Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт–Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).
Также был составлен резервный список из семи игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости (травм или заражения коронавирусом).
Вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва).
Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт–Петербург).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»).
Нападающий: Федор Смолов («Локомотив» Москва).
Напомним, что к 1 июня все 24 участника чемпионата Европы должны отправить в УЕФА окончательную заявку из 26 футболистов, включая трех голкиперов. В случае травм или заражения коронавирусом вносить изменения в список можно до стартового матча на турнире.
Сборная России в первой игре группового этапа 12 июня встретится в Санкт-Петербурге с Бельгией. 16 июня там же состоится матч Финляндия – Россия, а 21 июня команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против Дании.
Подготовку к турниру российская сборная начнет 20 мая в Новогорске. С 22 по 31 мая пройдет учебно-тренировочный сбор в Австрии (Нойштифт). Перед Евро пройдут две контрольные встречи – 1 июня с Польшей во Вроцлаве (21:45 мск) и 5 июня с Болгарией в Москве (18:00).