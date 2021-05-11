Тренерский штаб сборной России объявил расширенный список футболистов, которые могут сыграть на Евро

Отмечается, что тренерский штаб Станислава Черчесова пригласил в национальную команду 30 человек. В окончательную заявку войдут 26 футболистов.

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт–Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

Также был составлен резервный список из семи игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости (травм или заражения коронавирусом).

Вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва).

Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт–Петербург).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»).

Нападающий: Федор Смолов («Локомотив» Москва).

Напомним, что к 1 июня все 24 участника чемпионата Европы должны отправить в УЕФА окончательную заявку из 26 футболистов, включая трех голкиперов. В случае травм или заражения коронавирусом вносить изменения в список можно до стартового матча на турнире.

Сборная России в первой игре группового этапа 12 июня встретится в Санкт-Петербурге с Бельгией. 16 июня там же состоится матч Финляндия – Россия, а 21 июня команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против Дании.

Подготовку к турниру российская сборная начнет 20 мая в Новогорске. С 22 по 31 мая пройдет учебно-тренировочный сбор в Австрии (Нойштифт). Перед Евро пройдут две контрольные встречи – 1 июня с Польшей во Вроцлаве (21:45 мск) и 5 июня с Болгарией в Москве (18:00).