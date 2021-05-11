Буффон объявил об уходе из «Ювентуса»

Джанлуиджи Буффон заявил, что расстанется с «Ювентусом» после завершения нынешнего сезона.

«Я решил не продлевать контракт с «Ювентусом» и уйти после окончания этого сезона», – сообщил Буффон в интервью для телеканала BeIn Sports.

Итальянский вратарь перешел в туринский клуб из «Пармы» в 2001 году. Сезон-2018/19 чемпион мира 2006 года провел в «Пари Сен-Жермен», но затем вернулся в «Ювентус».

В нынешнем сезоне Джанлуиджи сыграл за «Старую синьору» 12 матчей, пропустив семь мячей.

Буффон вместе с «Ювентусом» стал обладателем 20 титулов: десять раз выиграл чемпионат Италии, четырежды помог туринцам завоевать Кубок Италии, шесть раз стал обладателем Суперкубка Италии, а также стал участником трех финалов Лиги чемпионов.