«Барселона» и Месси начали переговоры о новом контракте

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси начал переговоры с руководством о продлении контракта.

По информации Sport.es, за последние дни президент клуба Жоан Лапорта уже несколько раз встречался с агентом и отцом 33-летнего футболиста Хорхе Месси, однако, официального предложения пока не делал.

Напомним, действующее соглашении капитана истекает 30 июня 2021 года.

Отмечается, что форвард склоняется к тому, чтобы остаться в Испании. За ситуацией следят «Манчестер Сити» и «ПСЖ», которые готовы начать переговоры о его трансфере.

Добавим, что в нынешнем сезоне форвард провел 45 матчей, забил 36 мячей и отдал 14 голевых передач.