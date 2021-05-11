Якини покинет должность главного тренера «Фиорентины» после окончания сезона

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини подтвердил, что расстанется с командой после завершения нынешнего сезона.

«Я вернулся для того, чтобы помочь команде в очень трудной ситуации, – цитирует Якини пресс-служба флорентийского клуба. – Я согласился помочь, потому что я люблю Флоренцию и болельщиков «Фиорентины». Я прожил во Флоренции потрясающие годы и многим обязан клубу. После завершения чемпионата я пойду по своему пути. Я хочу, чтобы мы завершили нынешний сезон как можно лучше».

Якини ранее работал с «Фиорентиной» с 23 декабря 2019-го по 9 ноября прошлого года, а затем вернулся в команду 23 марта после отставки Чезаре Пранделли.

Добавим, что после 35 туров флорентийцы занимают 13-е место, набрав 38 очков.