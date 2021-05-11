Источник: Фернандиньо останется в «Манчестер Сити» еще на один сезон

The Telegraph сообщает, что 36-летний полузащитник Фернандиньо в ближайшее время продлит контракт с «Манчестер Сити» еще на один сезон.

Нынешнее соглашение бразильца рассчитано до 30 июня. Ранее СМИ сообщали, что у Фернандиньо есть предложения от нескольких клубов Европы и Южной Америки.

В то же время «Сити» продолжает поиски нового центрального полузащитника и проявляет интерес к 23-летнему итальянцу Мануэлю Локателли, который играет в серии А за «Сассуоло».

В 2013 году манчестерский клуб заплатил донецкому «Шахтеру» 40 миллионов евро за трансфер Фернандиньо. С тех пор бразилец сыграл за «горожан» 347 матчей, забив 24 гола и сделав 28 результативных передач.

В нынешнем сезоне на его счету 33 игры, один гол и два ассиста.