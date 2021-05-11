Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Кальяри»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может сыграть в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Кальяри».

По информации пресс-службы «фиалок», 30-летний форвард вошел в заявку команды на эту встречу, которая пройдет 12 мая.

Напомним, что Кокорин не выходил на поле с 3 марта из-за повреждения. 9 мая россиянин попал в заявку на матч с «Лацио» (2:0), но так и не сыграл ни минуты.

В текущем сезоне Александр принял участие в трех встречах серии А. Результативными действиями он не отметился.