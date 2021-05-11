Андрей Аршавин: Футбол придет к системе Суперлиги, но она должна быть подчинена ФИФА или УЕФА

«Я думаю, что футбол так или иначе придет к такой системе, но она должна быть подчинена ФИФА или УЕФА.

Решение о создании Суперлиги было продиктовано желанием больших клубов больше зарабатывать, но я рад, что спорт победил в этом поединке. Но раз был такой момент, значит, это сигнал.

«Зенит» категорически против Суперлиги», - приводит слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового закрытого турнира - Суперлиги, однако из-за резкой критики со стороны общественности и угрозы санкций от ФИФА и УЕФА почти все участники покинули проект, за исключением мадридского «Реала», «Барселоны» и туринского «Ювентуса».