Marca: Французский защитник Ляпорт сыграет за Испанию на чемпионате Европы

Защитник английского «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт намерен сменить футбольное гражданство ради участия в чемпионате Европы.

Как сообщает Marca, 26-летний француз будет выступать за сборную Испании. Главный тренер «красной фурии» Луис Энрике внесет его в заявку на Евро-2020.

Отметим, что Ляпорт провел 51 матч за французские сборные разных возрастных категорий, но за главную команды страны так и не сыграл. Защитник родился в Бордо, но имеет баскские корни от прадедушки и прабабушки.

Добавим, что на чемпионате Европы Испания сыграет в группе Е с Швецией, Польшей и Словакией.