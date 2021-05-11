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11 мая 17:23
автор: Александр Шульгин

Вячеслав Малафеев: Гильерме неплохо провел концовку сезона и мог получить свое место в составе

Бывший голкипер питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о вратарях – кандидатах в сборную России по футболу на чемпионат Европы.

«Отсутствие Гильерме наверняка продиктовано какими-то объективными факторами, которых мы не знаем.

В целом он неплохо провел концовку сезона и мог получить свое место. Посмотрим, как все сложится», – приводит слова Малафеева Sport24.ru.

Напомним, из вратарей в национальную команду для подготовки к Евро-2020 вызваны Антон Шунин (»Динамо»), Андрей Лунев (»Зенит»), Юрий Дюпин (»Рубин») и Матвей Сафонов (»Краснодар»).

Добавим, что резервном списке также значится спартаковец Александр Максименко.

источник: Sport24.ru
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