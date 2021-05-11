Станислав Черчесов: Ситуация с Акинфеевым закрыта, на сегодня он не готов помочь сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пытался вернуть в состав команды вратаря Игоря Акинфеева для участия на Евро-2020.

«Финальный разговор у нас был после последнего матча. 9 мая мы созвонились. На сегодня он не готов нам помочь, поэтому ситуация с ним закрыта. Мы нормально поговорили. У нас никогда не было шероховатостей в отношениях. Никакого двойного дна тут нет», – заявил Черчесов «Советскому спорту».

Отметим, что Акинфеев провел за сборную России 110 матчей. Последний поединок вратаря за национальную команду – четвертьфинал чемпионата мира-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 пен.).

Добавим, что в расширенный список сборной России на Евро-2020 вошли четыре голкипера: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов и Антон Шунин.