Константин Генич: Невызовом Гильерме Черчесов показывает, что Шунин – номер один

Комментатор Константин Генич оценил решение тренерского штаба сборной России отказаться от услуг вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме на Евро-2020.

— Гилерме мог бы претендовать на попадание в расширенный список. Но сам Черчесов в прошлом замечательный вратарь, плюс, что у него в штабе есть прекрасный Гинтерас Стауче, оба они очень чувствуют психологию вратарей. Как я понимаю, тренерский штаб решил сделать очень серьезную ставку на Антона Шунина. И чтобы его не нервировать перед Евро, они невызовом Гилерме показывают, что Антон — номер один, а Дюпин, Лунев и Сафонов — на подхвате, — передает слова Генича «Матч ТВ».

Добавим, что чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.