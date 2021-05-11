Станислав Черчесов: Хочется выиграть Евро, я от своих слов не отказываюсь

«Сегодня мы одну из своих плановых задач решили – объявили состав. Теперь надо, чтобы все были готовы и здоровы. И так по списку. Наша задача – максимально подготовиться. Первый барьер – группа, подборьеры – Бельгия, Финляндия и так далее.

Я и сейчас не отказываюсь от своих слов о том, что хочется выиграть Евро. Мы не были фаворитами на чемпионате мира, и сейчас ими не являемся. Наша задача – правильно подготовить ребят, чтобы показать наш максимум», – заявил специалист в интервью «Советскому спорту».

Напомним, сегодня стал известен расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.