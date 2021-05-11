Назван состав молодежной сборной России на товарищеские матчи с Болгарией и Сербией

Пресс-служба РФС объявила состав молодежной сборной России на контрольные матчи против команд Болгарии и Сербии.
Вратари: Максим Бориско («Балтика», Калиниград), Виталий Ботнарь («Торпедо», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва).
Защитники: Павел Маслов («Спартак», Москва), Вадим Карпов (ЦСКА, Москва), Данила Хотулев («Зенит-2», Санкт-Петербург), Данил Прохин («Сочи»), Илья Агапов («Нефтехимик», Нижнекамск), Данил Степанов («Ротор», Волгоград), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Хлусевич («Арсенал», Тула).
Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА, Москва), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Сочи»), Наиль Умяров, Степан Оганесян, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов (все — «Спартак», Москва), Никита Кривцов («Томь»), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Эдгар Севикян («Леванте», Испания), Владислав Карапузов («Динамо», Москва).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Кирилл Косарев («Томь»), Кирилл Климов («Тамбов»).