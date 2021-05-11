Эджуке – перед матчем с «Динамо»: Важная игра. Очень хотим порадовать болельщиков ЦСКА

Нигерийский полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в заключительном, 30-м туре РПЛ.

— Сейчас все наши мысли только о предстоящем матче с «Динамо». Психологическое состояние у всех ребят хорошее, мы добыли важную победу над «Краснодаром» и теперь хотим удачно завершить этот непростой сезон. Последняя игра чемпионата всегда важна, а если в ней решается, какое итоговое место займет команда, особенно. Мы очень хотим порадовать наших болельщиков, — передает слова нигерийца пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что в данный момент подопечные Ивицы Олича занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.