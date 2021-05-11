Миранчук включен в заявку «Аталанты» на матч против «Беневенто»

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 36-го тура серии А против «Беневенто».
Кроме россиянина, в игре смогут принять участие Росси, Спортьелло, Голлини, Мехле, Шутало, Паломино, Гозенс, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Руггери, Фройлер, Де Рон, Малиновский, Коваленко, Пессина, Миранчук, Пашалич, Ламмерс, Муриэль, Иличич, Сапата.
Напомним, «Аталанта» делит второе место в турнирной таблице с «Миланом» (по 72 очка).
Добавим, что встреча состоится 12 мая в Бергамо. Начало – в 21:45 по московскому времени.
источник: ФК «Аталанта»