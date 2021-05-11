Якини покинет «Фиорентину»

«Я хотел вернуться. Сейчас мы идем к своей цели, и я думаю о том, чтобы завершить этот сезон как можно лучше. Когда сезон закончится, я покину команду. Здесь я не только работаю, но и трачу свое здоровье. Разуммется, у меня со всеми останутся отличные отношения. В футболе никогда нельзя говорить «никогда», — приводит слова Якини Tuttomercatoweb.

Напомним, Якини был уволен руководством «фиалок» в ноябре 2020 года, однако спустя четыре месяца вновь возглавил команду.

Под руководством специалиста «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице итальянской серии А. В активе команды 38 очков.

Добавим, что в составе «скуадры виолы» выступает российский нападающий Александр Кокорин, перешедший из московского «Спартака» зимой этого года.