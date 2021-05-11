Томас Тухель: Успешно пройденный групповой этап заложил основу для выхода в финал

«Команда может попасть в финал Лиги чемпионов, только успешно пройдя групповой этап. А «Челси» сделал это под руководством Фрэнка Лэмпарда. Именно это заложило основу для выхода в финал.

Я пришел в середине сезона, и тогда речь шла о продолжении той линии, которой придерживался Лэмпард.

В самом начале моей работы он пожелал мне всего наилучшего. Мне было очень приятно», – приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

После 35-и туров лондонцы набрали 64 очка и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.

Кроме того, под руководством Тухеля «аристократы» вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с «Манчестер Сити».