Андрей Лунин: Я должен работать и быть готовым к появлению на поле в любой момент

22-летний украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал о разговоре с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

— Зидан объяснил мне, как он видит футбол. Он сказал, что я должен играть и получать удовольствие. Это то, чего он требует от вратарей. Зидан сказал мне, что я в «Реале», потому что заслуживаю этого. Я должен работать и быть готовым к появлению на поле в любой момент. Когда это случится, я постараюсь показать лучшего себя, — приводит слова голкипера пресс-служба «сливочных».

В этом году Лунин провел лишь один матч в составе «Реала» в Кубке Испании против «Алькояно», в котором мадридцы проиграли со счетом 1:2.