Алейник – перед матчем «Рубин» – «Ротор»: Надо выходить и выигрывать

Полузащитник волгоградского «Ротора» Олег Алейник поделился ожиданиями от заключительного матча своей команды в сезоне 2020/21 годов.

— У нас у всех сейчас боевой настрой. Конечно, после поражения обидно, надо было забирать хотя бы одно очко, а в идеале выигрывать. Сейчас нужно забыть об этом. Просто выйти на заключительную игру… Она может быть заключительной для нас, а может и нет. Поэтому надо выходить и выигрывать! — передает слова Алейника пресс-служба волгоградской команды.

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 52 очками, у «Ротора» 21 очко, с которыми он идет на предпоследней строчке.