Александр Бубнов: Не знаю, почему Черчесов упорно не обращает внимания на Беленова

«Больше всего вопросов по вратарской линии. Не знаю, почему Черчесов упорно не обращает внимания на Александра Беленова, который сейчас находится в отличной форме.

Удивительно и отсутствие Маринато Гильерме, причем даже в списке запасных. Допускаю, что это решение Черчесова — эхо неудачного первого тайма с Сербией.

По защите в целом все ясно: представители молодежки Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, а также ярко проявивший себя в «Рубине» Илья Самошников будут бороться за то, чтобы остаться в команде на финальную часть турнира.

То же касательно средней линии относится к Арсену Захаряну, Макисму Мухину, Даниилу Фомину, Сергею Макарову и вернувшемуся после вынужденного отсутствия Дмитрию Баринову.

Черчесов остался верен себе, вызвав в команду трех одноплановых габаритных нападающих. Отсутствие Федора Смолова даже в расширенном списке выглядит странновато. В числе запасных оказался и Резиуан Мирзов, несмотря на впечатляющее выступление за «Химки», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.