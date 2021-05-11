Дадонов не сыграет за сборную России на ЧМ, в его семье ожидается пополнение

Российский форвард «Оттавы» Евгений Дадонов не примет участия в предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Латвии.

По информации официального твиттера ФХР, в семье 32-летнего игрока ожидается пополнение. Дадонов и его супруга станут родителями в третий раз.

В текущем сезоне НХЛ нападающий принял участие в 54 играх, набрал 20 (13+7) очков при показателе полезности »-8».

Напомним, ранее стало известно об участии в ЧМ-2021 другого игрока «Оттавы» – защитника Артема Зуба.

Добавим, чемпионат мира пройдет с 22 мая по 6 июня в латвийской Риге.