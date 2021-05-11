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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» и сделал «Манчестер Сити» чемпионом Англии
11 мая 21:52
автор: Александр Шульгин

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» и сделал «Манчестер Сити» чемпионом Англии

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Лестеру» со счетом 1:2.

Уже к 15-й минуте команды обменялись голами: сначала защитник гостей Люк Томас в касание переправил мяч в ворота, а спустя пять минут Мэйсон Гринвуд ударом в дальний угол сравнял счет.

Во втором тайме окончательный результат установил Чаглар Сеюнджу, замкнувший головой подачу Марка Олбрайтона.

Благодаря сегодняшней победе «Лестер» поднялся на третье место, набрав 66 очков и опередил «Челси».

Хозяева, в активе которых 70 очков, остались вторыми. К слову, команда лишились теоретических шансов догнать лидирующий «Манчестер Сити», который за три тура до конца сезона опережает «Юнайтед» на 10 очков.

Таким образом, «горожане» официально завоевали чемпионский титул, став лучшей командой страны под руководством Хосепа Гвардиолы в третий раз.

АПЛ

36-й тур

«Манчестер Юнайтед» «Лестер» – 1:2 (1:1)

Голы: Гринвуд, 15 – Томас, 10; Сеюнджу, 66

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Мата, Гринвуд (Кавани, 66), Амад (Фернандеш, 79), Теллес, Матич, Уильямс, Ван де Бек, Туанзебе, Эланга (Рэшфорд, 66).

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Фофана, Сеюнджу, Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Томас, Перес (Мэддисон, 65), Ихеаначо, Варди (Чодури, 80).

источник: «Советский спорт»
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