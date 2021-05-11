ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Испания - Примера не начался Осасуна 0 Кадис 0
Испания - Примера не начался Эльче 0 Алавес 0
Италия - Серия А не начался Наполи 0 Удинезе 0
Испания - Примера не начался Леванте 0 Барселона 0 П1 12.0 Х 7.20 П2 1.20
ФК «Урал» – лауреат премии LIGA FAIR PLAY за апрель 2021 года
11 мая 22:11
автор: Сергей Иванов
автор фото: БК "Лига ставок"

ФК «Урал» – лауреат премии LIGA FAIR PLAY за апрель 2021 года

Капитан «Урала» Стефан Страндберг получил приз премии LIGA FAIR PLAY перед началом матча с «Ростовом» в 29-м туре российской премьер-лиги.

10 мая на стадионе «Екатеринбург Арена» состоялась торжественная церемония с участием заместителя генерального директора БК «Лига Ставок» Александра Егорова.

По итогам апреля 2021 года футболисты ФК «Урал» и ФК «Ростов» получили лучшую среднюю оценку показателей Fair Play – 7,750 очка. Однако екатеринбуржцы стали первыми благодаря отсутствию красных карточек, в то время как ростовчане заработали одно удаление.

«Поздравляю команду с этим высоким достижением. «Урал» становится обладателем премии LIGA FAIR PLAY благодаря высоким стандартам игры по правилам, достойному поведению на поле, а также красивой поддержке своих болельщиков», – отметил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

«Урал» впервые в сезоне стал обладателем награды. Ранее её завоёвывали «Сочи» (август), «Краснодар» (сентябрь), «Зенит» (октябрь, март), «Ростов» (ноябрь) и «Ахмат» (декабрь).

«Премия LIGA FAIR PLAY нацелена на развитие отечественного футбола. Она вручается клубам, показавшим спортивную, дисциплинированную игру, которая, в свою очередь, всецело влияет на дальнейшее процветание российского футбола, выводит его на более высокий уровень», – сказал советник по информационной политике российской премьер-лиги Сергей Алексеев.

Основная цель премии LIGA FAIR PLAY, учреждённой российской премьер-лигой и генеральным партнёром РПЛ БК «Лига Ставок» в 2017 году, – продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам, а также зрелищность игры, спортивное поведение и дисциплина на поле.

Премия присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой Fair Play за отчётный период. Методика оценки рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по данной системе осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play: зрелищность игры, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков, жёлтые и красные карточки.

Команда, набравшая наибольшую среднюю итоговую оценку по результатам 30 туров РПЛ сезона-2020/2021, получит итоговую премию LIGA FAIR PLAY.

Всю необходимую дополнительную информацию, а также фото и видеоматериалы для ваших публикаций вы можете найти на сайте Премии ligafairplay.ru.

источник:
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Евгений Дадонов не сыграет на чемпионате мираРЕН ТВ: Число погибших в результате стрельбы в школе в Казани выросло до 11Компания Tesla на полгода отложила открытие своего нового завода под БерлиномРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоУткин — об избиении ФетисоваАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки
«Захарян в расширенном списке? Ничего себе…» Мостовой — о заявке сборной России на Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал «Плеймейкеру» мнение о расширенной заявке на чемпионат Европы, которую огласил 11 мая Станислав Черчесов.
Без Гилерме, Ерохина и Миранчука-младшего, со Смоловым в резерве и Мухиным в основе. К выбору Черчесова на Евро-2020 много вопросов
Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список игроков для подготовки к Евро-2020. В нем хватает неожиданностей.
Россия золотая. Глава 5. Как Знарок взял реванш за Сочи, «резал горло» шведам, а наши выиграли ЧМ-2014
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ пятый – о золоте-2014 в Минске.
Такой Влахович нескоро пустит Кокорина в состав «Фиорентины». Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Все участники Кубка Стэнли определены: Овечкин начнет с «мишек», «Тампа» готовит ударное звено темнокожих
Последнюю путевку в плей-офф НХЛ забрал «Монреаль», теперь осталось определить все пары стартующего 15 мая Кубка Стэнли-2021, среди участников которого хватает россиян.
Криштиану на распутье: ждать Зидана, идти к Неймару или Месси, возвращаться в «МЮ»
Провал «Ювентуса» в игре с «Миланом» (0:3) породил новую волну разговоров о дальнейшей судьбе лидера туринцев Криштиану Роналду.
Россия золотая. Глава 4. Как Малкин штамповал хет-трики на победном ЧМ-2012
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ четвертый – о золоте-2012 в Швеции и Финляндии.
Этот день победы. VAR и штанга принесли россиянину 8 миллионов рублей
Клиент БК "Лига Ставок" 9 мая сорвал огромный куш, сделав ставку на экспресс всего из двух событий.
Орзул досрочно победила Нагучева в «Битве полов». Итоги 9-го раунда
После очередного раунда "Битвы полов" Мария Орзул выигрывает у Романа Нагучева со счетом 6:3, а, значит, уже не упустит итоговую победу. Наши поздравления.
Россия золотая. Глава 3. Как нереальный Ковальчук и непробиваемый Брызгалов привели нас к победе на ЧМ-2009
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ третий – о золоте-2009 в Берне.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика