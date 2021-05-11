ФК «Урал» – лауреат премии LIGA FAIR PLAY за апрель 2021 года

10 мая на стадионе «Екатеринбург Арена» состоялась торжественная церемония с участием заместителя генерального директора БК «Лига Ставок» Александра Егорова.

По итогам апреля 2021 года футболисты ФК «Урал» и ФК «Ростов» получили лучшую среднюю оценку показателей Fair Play – 7,750 очка. Однако екатеринбуржцы стали первыми благодаря отсутствию красных карточек, в то время как ростовчане заработали одно удаление.

«Поздравляю команду с этим высоким достижением. «Урал» становится обладателем премии LIGA FAIR PLAY благодаря высоким стандартам игры по правилам, достойному поведению на поле, а также красивой поддержке своих болельщиков», – отметил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

«Урал» впервые в сезоне стал обладателем награды. Ранее её завоёвывали «Сочи» (август), «Краснодар» (сентябрь), «Зенит» (октябрь, март), «Ростов» (ноябрь) и «Ахмат» (декабрь).

«Премия LIGA FAIR PLAY нацелена на развитие отечественного футбола. Она вручается клубам, показавшим спортивную, дисциплинированную игру, которая, в свою очередь, всецело влияет на дальнейшее процветание российского футбола, выводит его на более высокий уровень», – сказал советник по информационной политике российской премьер-лиги Сергей Алексеев.