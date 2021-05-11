Антон Бобер: В этом году смотреть Кубок было однозначно интереснее

«Крылья» действительно не фаворит, что, возможно, психологически на руку команде. От «Локомотива», конечно, ждут большего. «Крылья» же сейчас на ходу, на кураже, с хорошим настроением после матча с «Краснодаром-2», где забили шесть безответных мячей, красиво проводили Сергея Корниленко и получили медали. Мне кажется, если сохранить этот кураж, шансы в финале Кубка есть, причем хорошие.

Что касается нового формата турнира, то мне понравилась идея изменения сетки розыгрыша. В этом году смотреть Кубок было однозначно интереснее.

Матч будет интересным, обе команды показывают зрелищный футбол в этом сезоне. Надеюсь на искрометный, атакующий футбол с моментами, голами и исходом в пользу «Крыльев Советов», – приводит слова бывшего футболиста самарского клуба пресс-служба РФС.

Напомним, финальный матч Кубка России «Локомотив» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) пройдет в Нижнем Новгороде 12 мая. Начало встречи – 20:00 мск.