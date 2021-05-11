Оле-Гуннар Сульшер: Мы сыграли очень хорошо, мне игра понравилась

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился эмоциями от поражения своей команды в прошедшей встрече.

— Мы начали медленно, как и ожидалось, потому что у нас почти не было времени на подготовку к игре. После гола «Лестера», нам нечего было терять. Мы сыграли очень хорошо, мне игра понравилась. На перерыв мы ушли в хорошем настроении, а «Лестер» забил гол после углового, вместо которого должен был быть аут, — приводит слова норвежского специалиста BT Sport.

Благодаря победе «лис» «Манчестер Сити» стал семикратным чемпионом Англии, набрав 80 очков. У «красных дьяволов» за три тура до окончания сезона АПЛ 70 очков и второе место. «Лестер» идет третьим с 66 очками.