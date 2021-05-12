Сергей Юран – о составе сборной России: Выбор Черчесова в атаке можно объяснить двумя факторами

Экс-нападающий «Спартака» Сергей Юран предположил, почему Станислав Черчесов не включил Федора Смолова основной состав команды на Евро-2020.

Напомним, футболист «Локомотива» включен в резервный список и может получить приглашение, если кто-то из игроков окажется в лазарете или заболеет коронавирусом.

«В принципе, выбор Черчесова в атаке можно объяснить двумя факторами. Главный тренер определился, что будет играть в одного нападающего – большого. Поэтому и вызвал Дзюбу, Соболева и Заболотного. Здесь все логично. Смолов подходит все-таки под другую тактику. Кроме того, приглашенные им нападающие хорошо смотрятся в чемпионате, довольно много и часто забивают, достаточно стабильны.

Тренер ограничен в своем выборе. Он бы с удовольствием использовал две тактики, три, но... Нужно исходить из подбора исполнителей. Мы ведь защитников с трудом набираем. По полузащите тоже есть вопросы. Что касается нападения, то допускаю, что в концовке встречи он будет выпускать второго большого форварда, усиливать давление», – цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».