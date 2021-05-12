«Барселона» не смогла выйти на первое место в ла лиге, сыграв на выезде с «Леванте» вничью

В рамках 36-го тура примеры «Барселона» на выезде сыграла вничью 3:3 с «Леванте».
У гостей голы забивали Лионель Месси (25-я минута), Педри (34-я) и Усман Дембеле (64-я).
В составе хозяев отличились Гонсало Мелеро (57-я), Хосе Моралес (59-я) и Серхио Леон (83-я).
«Барселона» поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 76 очков. У идущего первым «Атлетико» на одно очко больше и игра в запасе. «Леванте» располагается на 13-й строчке.
16 мая состоятся матчи «Барселона» – «Сельта» и «Хетафе» – «Леванте».