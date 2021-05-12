Арсен Захарян: Постараюсь доказать своей игрой и отношением к делу, что не зря в меня поверили

17-летний российский футболист Арсен Захарян отреагировал на попадание в сборную России.

— Конечно, это мечта любого футболиста — попасть в главную сборную, тем более на такой турнир, как Евро. Поэтому испытал самые положительные эмоции. Честно говоря, ни о чем подобном даже не думал. Был сосредоточен исключительно на своей игре и тренировках за «Динамо». Так что для меня, конечно, это удивительное событие. Постараюсь доказать своей игрой и отношением к делу, что не зря в меня поверили, — передает слова Захаряна «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ футболист провел 12 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.